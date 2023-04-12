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Участники Международного астронавтического конгресса в Баку смогут приобрести авиабилеты по скидкам

Участники Международного астронавтического конгресса в Баку смогут приобрести авиабилеты по скидкам Для гостей 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку, компании "Азербайджанские Авиалинии"(AZAL) и "Турецкие авиалинии"(THY) будут продавать билеты по льготным ценам.
ИКТ
12 апреля 2023 г. 12:03
Участники Международного астронавтического конгресса в Баку смогут приобрести авиабилеты по скидкам

Компании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) и "Турецкие авиалинии" (THY) будут продавать билеты по льготным ценам для гостей 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила директор департамента подготовки к Международному Астронавтическому Конгрессу космического агентства "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта Рена Джафарова.

По словам Джафаровой, договоренность об этом уже достигнута с обеими авиакомпаниями:

"В конгрессе ожидается участие около 6 тыс. гостей. Также планируется организация различных культурных туров для посетителей. На конгрессе будут представлены стенды NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США).

Напомним, что 74-й Международный астронавтический конгресс планируется провести 2-6 октября 2023 года в Баку.

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Версия на английском языке Tickets for International Astronautical Congress in Baku to be sold at discounted prices to participants
Версия на азербайджанском языке Bakıda keçiriləcək Beynəlxalq Astronavtika Konqresində iştirak edənlər üçün aviabiletlər güzəştlə satılacaq

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