Участники Международного астронавтического конгресса в Баку смогут приобрести авиабилеты по скидкам

Для гостей 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку, компании "Азербайджанские Авиалинии"(AZAL) и "Турецкие авиалинии"(THY) будут продавать билеты по льготным ценам.

Компании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) и "Турецкие авиалинии" (THY) будут продавать билеты по льготным ценам для гостей 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила директор департамента подготовки к Международному Астронавтическому Конгрессу космического агентства "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта Рена Джафарова.

По словам Джафаровой, договоренность об этом уже достигнута с обеими авиакомпаниями:

"В конгрессе ожидается участие около 6 тыс. гостей. Также планируется организация различных культурных туров для посетителей. На конгрессе будут представлены стенды NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США).

Напомним, что 74-й Международный астронавтический конгресс планируется провести 2-6 октября 2023 года в Баку.