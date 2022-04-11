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Для участия в хакатоне "Smart Карабах" поступило около 200 заявок

Для участия в хакатоне "Smart Карабах" поступило около 200 заявок 188 программистов и любителей технологий подали заявки на участие в хакатоне "Smart Карабах", который пройдет 26-29 мая в Баку в рамках фестиваля аэрокосмической и технологической индустрии TEKNOFEST Azerbaijan. Из них 131 - из Азербайджана, 57 - из Турци
ИКТ
11 апреля 2022 г. 15:09
Для участия в хакатоне Smart Карабах поступило около 200 заявок

188 программистов и любителей технологий подали заявки на участие в хакатоне "Smart Карабах", который пройдет 26-29 мая в Баку в рамках фестиваля аэрокосмической и технологической индустрии TEKNOFEST Azerbaijan. Из них 131 - из Азербайджана, 57 - из Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Хакатон "Smart Карабах" охватывает "Интернет вещей", "Искусственный интеллект", "Машинное обучение", "Облачную обработку данных" и другие передовые технологии, а также такие сферы как образование, транспорт, сельское и домашнее хозяйство, потребление энергии и воды, окружающая среда и безопасность.

Хакатон — форум для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща решают какую-либо проблему.

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Версия на азербайджанском языке “Smart Qarabağ” Hakatonunda iştirak etmək üçün 200-ə yaxın müraciət olub

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