Для участия в хакатоне "Smart Карабах" поступило около 200 заявок

188 программистов и любителей технологий подали заявки на участие в хакатоне "Smart Карабах", который пройдет 26-29 мая в Баку в рамках фестиваля аэрокосмической и технологической индустрии TEKNOFEST Azerbaijan. Из них 131 - из Азербайджана, 57 - из Турци

188 программистов и любителей технологий подали заявки на участие в хакатоне "Smart Карабах", который пройдет 26-29 мая в Баку в рамках фестиваля аэрокосмической и технологической индустрии TEKNOFEST Azerbaijan. Из них 131 - из Азербайджана, 57 - из Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Хакатон "Smart Карабах" охватывает "Интернет вещей", "Искусственный интеллект", "Машинное обучение", "Облачную обработку данных" и другие передовые технологии, а также такие сферы как образование, транспорт, сельское и домашнее хозяйство, потребление энергии и воды, окружающая среда и безопасность.

Хакатон — форум для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща решают какую-либо проблему.