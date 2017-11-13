Для обучающихся в профессионально-технических учебных заведениях впервые организовали менторскую программу

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Baku Business Factory (BBF) совместно с Государственным агентством по профессиональному образованию при министерстве образования организовали впервые менторскую программу для обучающихся в профессионально-технических учебных заведениях.

Как сообщает Report, 2-дневная бесплатная программа прошла в офисе BBF.

Целью проекта являлось оказание помощи в поощрении предпринимательского образа мышления у молодежи и оказание поддержки бизнес-среде в стране.

В BBF сообщили, что в этой менторской программе принимают участие желающие начать свой бизнес, однако сомневающиеся с чего и как начать, желающие изучить реальный жизненный опыт предпринимательства, ученики на этапе Startup: "В программе желание реализовать новую бизнес-идею поставлено как требование, участникам даны теоретические и практические знания".

В менторской программе приняли участие студенты с предпринимательским складом ума.

В завершении успешно прошедшим программу участникам вручили сертификаты.

Напомним, что Государственное агентство по профессиональному образованию при министерстве образования было создано указом президента Ильхама Алиева в 2016 году. Госагентство является органом исполнительной власти, организующим деятельность первых профессионально-технических учебных заведений, подведомственных министерству образования, обеспечивающим и координирующим государственную политику в сфере первого профессионально-технического образования.

Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.