​Disney запустит собственный стриминговый сервис в ноябре

Компания The Walt Disney Company запустит собственный видеосервис потокового вещания Disney+.

Как передает Reportсо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает интернет-портал "Вердж".

Стриминговый сервис будет запущен 12 ноября 2019 года. Подписка на него будет стоить $6,99 в месяц или $69,99 в год. Приложение будет доступно на телевизорах, поддерживающих технологию Smart TV, компьютерах, мобильных телефонах, планшетах, игровых приставках. Пользователи смогут в режиме потокового вещания просматривать фильмы, сериалы и любую другую видеопродукцию, выпускаемую кинокомпанией.

Помимо этого, в Disney+ будут доступны картины производства студий Pixar, The Marvel Studios, телеканала National Geographic, которые принадлежат The Walt Disney Company. В компании также заявили о том, что готовят несколько картин, которые будут выпущены эксклюзивно для Disney+.

Представители The Walt Disney Company отметили, что в планах компании в будущем - объединить подписки на Disney+, спортивный канал ESPN+ и сервис потокового вещания Hulu.