Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom

В руководстве ООО AzInTelecom в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана произведено новое назначение

В руководстве ООО AzInTelecom в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана произведено новое назначение.

По полученной Report информации, приказ подписал министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев.

Согласно приказу, Таги Таги-заде назначен временно исполняющим обязанности директора AzInTelecom.

С 2018 года Таги-заде являлся директором ООО “Центр инноваций” при Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям. Ранее он был заместителем директора центра.