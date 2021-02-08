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Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom

Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom В руководстве ООО AzInTelecom в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана произведено новое назначение
ИКТ
8 февраля 2021 г. 11:08
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
Таги Таги-Заде
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В руководстве ООО AzInTelecom в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана произведено новое назначение.

По полученной Report информации, приказ подписал министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев.

Согласно приказу, Таги Таги-заде назначен временно исполняющим обязанности директора AzInTelecom.

С 2018 года Таги-заде являлся директором ООО “Центр инноваций” при Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям. Ранее он был заместителем директора центра.

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Версия на азербайджанском языке "ASAN xidmət"in mərkəz direktoru “AzinTelekom”un rəhbərliyinə gətirilib

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