Детский паралимпийский комитет расширяет деятельность при содействии Azercell

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ ООО Azercell Telekom, как и за всю свою 22-летнюю деятельность в Азербайджане, продолжает оказывать детям-сиротам и детям с различными проблемами регулярную помощь в обеспечении здорового образа жизни.

Как сообщает Report, Детский паралимпийский комитет, созданный в целях обеспечения интеграции подростков в общество и повышения их интереса к спорту, продолжает свою деятельность при поддержке Azercell, сплотив вокруг себя до 200 детей.

Сегодня юные паралимпийцы могут заниматься в Детском паралимпийском комитете дзюдо, бочче, плаванием, голболом, настольным теннисом, танцами на инвалидных колясках, паратхэквондо, пауэрлифтингом и атлетикой. Число видов спорта в комитете доведено до девяти. Наряду с подготовкой будущих спортсменов-паралимпийцев, комитет оказывает детям поддержку также по вопросам образования и лечения. Так, несколько детей с нарушенной опорно-двигательной системой отправлены в средние школы для прохождения инклюзивного обучения. Наряду с этим, наши паралимпийцы, завоевавшие многочисленные победы в международных турнирах, готовятся к IV Детским паралимпийским спортивным играм. Комитет планирует провести IV Детские паралимпийские спортивные игры в ноябре-декабре 2018 года.

Отметим, что Детский паралимпийский комитет, действующий с 2014 года при поддержке компании Azercell, объединяет детей и подростков из различных регионов нашей страны. Основной целью комитета является оказание содействия процессу интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество путем их абилитации и реабилитации, наряду с подготовкой резервных спортсменов.