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Дети шехидов приняли участие в Международной летней кибер-школе

Дети шехидов приняли участие в Международной летней кибер-школе Состоялась церемония открытия очередной Международной летней кибер-школы.
ИКТ
20 июля 2022 г. 17:47
Дети шехидов приняли участие в Международной летней кибер-школе

В очередной Международной летней кибер-школе наряду с подростками из зарубежных стран были привлечены и дети героев-шехидов.

Как сообщает Report, в мероприятии, которое проводится ежегодно, приняли участие официальные лица, ректоры ведущих высших учебных заведений республики, представители Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (АОКА) и других соответствующих организаций, а также подростки и молодежь, являющиеся участниками проекта.

Целью организации летней школы, проводимой отечественными и зарубежными специалистами, является выявление и объединение подростков, обладающих знаниями, навыками и особым энтузиазмом в области кибербезопасности.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Kiber Yay Məktəbində şəhid övladları da iştirak ediblər

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