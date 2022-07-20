Дети шехидов приняли участие в Международной летней кибер-школе

Состоялась церемония открытия очередной Международной летней кибер-школы.

В очередной Международной летней кибер-школе наряду с подростками из зарубежных стран были привлечены и дети героев-шехидов.

Как сообщает Report, в мероприятии, которое проводится ежегодно, приняли участие официальные лица, ректоры ведущих высших учебных заведений республики, представители Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (АОКА) и других соответствующих организаций, а также подростки и молодежь, являющиеся участниками проекта.

Целью организации летней школы, проводимой отечественными и зарубежными специалистами, является выявление и объединение подростков, обладающих знаниями, навыками и особым энтузиазмом в области кибербезопасности.