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Депутат Милли Меджлиса выразил недовольство скоростью интернета в Азербайджане

Депутат Милли Меджлиса выразил недовольство скоростью интернета в Азербайджане Депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев выразил недовольство скоростью и тарифами за интернет в Азербайджане.
ИКТ
3 ноября 2023 г. 14:00
Депутат Милли Меджлиса выразил недовольство скоростью интернета в Азербайджане

Депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев выразил недовольство скоростью и тарифами за интернет в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом депутат заявил в ходе обсуждений законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса.

"Скорость интернета в Азербайджане слишком низкая, а тарифы слишком высокие. Конечно, ведется определенная работа в этом направлении, и даже есть прогресс. Однако если сравнивать с другими странами, разница значительная", - сказал он.

Гамзаев отметил, что гражданам часто приходится решать проблемы со скоростью интернета за счет собственных средств.

"Провайдеры требуют у граждан оплатить расходы на замену линий, закупку оборудования. Хотя из бюджета выделяются средства, результата нет. Необходимо усилить контроль в этой области", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Deputat internetin sürəti və qiymətindən narazıdır

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