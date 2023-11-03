Депутат Милли Меджлиса выразил недовольство скоростью интернета в Азербайджане

Депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев выразил недовольство скоростью и тарифами за интернет в Азербайджане.

Депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев выразил недовольство скоростью и тарифами за интернет в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом депутат заявил в ходе обсуждений законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса.

"Скорость интернета в Азербайджане слишком низкая, а тарифы слишком высокие. Конечно, ведется определенная работа в этом направлении, и даже есть прогресс. Однако если сравнивать с другими странами, разница значительная", - сказал он.

Гамзаев отметил, что гражданам часто приходится решать проблемы со скоростью интернета за счет собственных средств.

"Провайдеры требуют у граждан оплатить расходы на замену линий, закупку оборудования. Хотя из бюджета выделяются средства, результата нет. Необходимо усилить контроль в этой области", - сказал он.