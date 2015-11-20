​Delta Telecom: Услуга IP-телефонии до вечера будет восстановлена

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Услуга IP-телефонии (интернет-телефония), приостановленная в связи с возникшими в начале этой недели проблемами в бесперебойным обеспечении интернетом, до вечера будет восстановлена.

Об этом сообщил Report глава внутренней службы ООО DeltaTelecom Анар Гюльмамедов.

"Скорее всего, проблем с операторами городской телефонной связи, оказывающими услуги IP-телефонии, не возникнет. До сегодняшнего вечера вопрос будет урегулирован, обновление программного обеспечения завершено. Телефоны привязаны к индивидуальным номерам, поэтому они вновь записываются и загружаются. Сейчас работает 60-70% IP-телефонии, и это всего лишь техническая проблема", - добавил А.Гюльмамедов.