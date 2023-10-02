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Глава "Роскосмоса" примет участие в астронавтическом конгрессе в Баку

Глава "Роскосмоса" примет участие в астронавтическом конгрессе в Баку Делегация во главе с генеральным директором российской госкорпорации "Роскосмос" Юрием Борисовым примет участие в 74-м Международном астронавтическом конгрессе, который пройдет в Баку.
ИКТ
2 октября 2023 г. 05:19
Глава Роскосмоса примет участие в астронавтическом конгрессе в Баку

Делегация во главе с генеральным директором российской госкорпорации "Роскосмос" Юрием Борисовым примет участие в 74-м Международном астронавтическом конгрессе, который пройдет в Баку.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Отмечается, что делегация примет участие в церемонии открытия конгресса и выставочной экспозиции, а генеральный директор на дискуссиях с руководителями ведущих мировых космических агентств. Здесь он рассмотрит вопросы пилотируемой космонавтики, космического мусора и развития многоспутниковых группировок и программ дистанционного зондирования Земли.

Кроме того, делегация "Роскосмоса" проведет двусторонние встречи с зарубежными коллегами.

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Версия на азербайджанском языке “Roskosmos”un rəhbəri Bakıda keçiriləcək Beynəlxalq Astronavtika Konqresində iştirak edəcək

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