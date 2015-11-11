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    ​Делегация "Росатома" посетила Азербайджан

    Гости провели встречу в Национальном центре ядерных исследований

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Делегация Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Российской Федерации посетила ЗАО Национальный центр ядерных исследований (НЦЯИ), где провела ряд встреч.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства связи и высоких технологий, делегация "Росатома" ознакомилась с инфраструктурой Национального центра ядерных исследований, состоялся обмен мнениями по вызывающим взаимный интерес вопросам. Делегацию также принял заместитель министра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

    Глава делегации профессор М.А.Литвинов представил председателю НЦЯИ академику Адилю Гарибову нагрудный знак "За развитие международного сотрудничества в атомной области" Госкорпорации "Росатом". 

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