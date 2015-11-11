​Делегация "Росатома" посетила Азербайджан

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Делегация Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Российской Федерации посетила ЗАО Национальный центр ядерных исследований (НЦЯИ), где провела ряд встреч.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства связи и высоких технологий, делегация "Росатома" ознакомилась с инфраструктурой Национального центра ядерных исследований, состоялся обмен мнениями по вызывающим взаимный интерес вопросам. Делегацию также принял заместитель министра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

Глава делегации профессор М.А.Литвинов представил председателю НЦЯИ академику Адилю Гарибову нагрудный знак "За развитие международного сотрудничества в атомной области" Госкорпорации "Росатом".