Декларацию по зеленой цифровой деятельности примут в Баку

14:15

16 ноября в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку состоится круглый стол высокого уровня по зеленой цифровой деятельности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

На мероприятии, организованном министерством, председательством COP29 и Международным союзом электросвязи, будет принята декларация по зеленой цифровой деятельности.

Декларация будет направлена на ускорение цифровизации с учетом изменения климата, сокращение выбросов в секторе ИКТ и расширении доступа к зеленым цифровым технологиям.

Документ открыт для государств, организаций, работающих в данной сфере, компаний, ассоциаций, членов гражданского общества и академических учреждений.

Заинтересованные стороны могут обратиться по электронной почте [email protected] для присоединения к декларации.