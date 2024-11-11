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Декларацию по зеленой цифровой деятельности примут в Баку

Декларацию по зеленой цифровой деятельности примут в Баку 14:15
ИКТ
11 ноября 2024 г. 14:30
Декларацию по зеленой цифровой деятельности примут в Баку

16 ноября в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку состоится круглый стол высокого уровня по зеленой цифровой деятельности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

На мероприятии, организованном министерством, председательством COP29 и Международным союзом электросвязи, будет принята декларация по зеленой цифровой деятельности.

Декларация будет направлена на ускорение цифровизации с учетом изменения климата, сокращение выбросов в секторе ИКТ и расширении доступа к зеленым цифровым технологиям.

Документ открыт для государств, организаций, работающих в данной сфере, компаний, ассоциаций, членов гражданского общества и академических учреждений.

Заинтересованные стороны могут обратиться по электронной почте [email protected] для присоединения к декларации.

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Версия на английском языке Green Digital Action event to conclude with adoption of declaration
Версия на азербайджанском языке Yaşıl Rəqəmsal Fəaliyyət üzrə tədbirin yekununda Bəyannamə qəbul olunacaq

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