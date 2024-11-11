Декларацию по зеленой цифровой деятельности примут в Баку

16 ноября в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку состоится круглый стол высокого уровня по зеленой цифровой деятельности.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.
На мероприятии, организованном министерством, председательством COP29 и Международным союзом электросвязи, будет принята декларация по зеленой цифровой деятельности.
Декларация будет направлена на ускорение цифровизации с учетом изменения климата, сокращение выбросов в секторе ИКТ и расширении доступа к зеленым цифровым технологиям.
Документ открыт для государств, организаций, работающих в данной сфере, компаний, ассоциаций, членов гражданского общества и академических учреждений.
Заинтересованные стороны могут обратиться по электронной почте [email protected] для присоединения к декларации.