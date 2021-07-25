Данные миллионов пользователей Clubhouse утекли в Сеть

Хакеры разместили на одной из платформ пост о продаже почти четырех миллиардов телефонных номеров пользователей соцсети Clubhouse.

Хакеры разместили на одной из платформ пост о продаже почти четырех миллиардов телефонных номеров пользователей соцсети Clubhouse.

Как передает Report, об утечке рассказал специалист по кибербезопасности Марк Рюф в своем твиттер-аккаунте .

В сообщении на форуме злоумышленники заявили, что намерены продать все данные до 4 сентября и "ищут одного серьезного покупателя". Чтобы доказать факт "слива", они опубликовали 83 миллиона номеров.

По мнению Рюфа, в Сети оказались номера не только зарегистрированных в Clubhouse людей, но и контакты из их телефонов. "Скорее всего, вы попали в этот список, даже если не пользовались Clubhouse", - подчеркнул он.