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Данные миллионов пользователей Clubhouse утекли в Сеть

Данные миллионов пользователей Clubhouse утекли в Сеть Хакеры разместили на одной из платформ пост о продаже почти четырех миллиардов телефонных номеров пользователей соцсети Clubhouse.
ИКТ
25 июля 2021 г. 17:53
Данные миллионов пользователей Clubhouse утекли в Сеть

Хакеры разместили на одной из платформ пост о продаже почти четырех миллиардов телефонных номеров пользователей соцсети Clubhouse.

Как передает Report, об утечке рассказал специалист по кибербезопасности Марк Рюф в своем твиттер-аккаунте.

В сообщении на форуме злоумышленники заявили, что намерены продать все данные до 4 сентября и "ищут одного серьезного покупателя". Чтобы доказать факт "слива", они опубликовали 83 миллиона номеров.

По мнению Рюфа, в Сети оказались номера не только зарегистрированных в Clubhouse людей, но и контакты из их телефонов. "Скорее всего, вы попали в этот список, даже если не пользовались Clubhouse", - подчеркнул он.

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