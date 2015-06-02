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    ​Дан старт очередному этапу Летней футбольной школы "Манчестер Юнайтед"

    В отборочных турах приняли участие 965 детей

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell совместно с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) объявляет о начале учебно-тренировочных сборов третьей Летней футбольной школы "Манчестер Юнайтед".

    Как сообщили Report в Bakcell, основной задачей Летней футбольной школы является поиск молодых талантов в возрасте от 8 до 12 лет в столице и регионах Азербайджана, и оказание поддержки для дальнейшего развития их футбольных навыков.

    В отборочных турах приняли участие 965 детей. Отборочный процесс проводился под руководством тренеров проекта АФФА "Elit Məşq", а также главного тренера Футбольной школы "Манчестер Юнайтед" Мика Беннета (Mick Bennett).

    Успешно прошедшие отборочные туры 34 юных таланта принимают участие в учебно-тренировочных сборах, проводимых с 1 по 5 июня на стадионе "Bayıl Arena" в Баку. Сборы проводятся под руководством тренеров Гарвея Льюиса (Garvey Louis) и Оллиеуса Кристофера (Ollieuz Christopher), специально командированных в Азербайджан футбольным клубом "Манчестер Юнайтед".

    Как сообщила директор по маркетингу компании Bakcell Мария Тойчева, количество детей, принявших участие в отборочных турах, в этом году на 300 человек больше чем в прошлом году, и увеличение числа участников с каждым годом свидетельствует об успехе данного проекта: "Некоторые из детей, отобранных в этом году, принимают участие в отборочных турах и успешно проходят отборочный процесс уже во второй, и даже третий раз. В настоящее время более 80% выпускников школы представляют перспективные клубы, в то время, как другие получают множество интересных предложений. Один из таких выпускников был удостоен звания лучшего игрока Лиги U-13 в этом году, а еще один участник, как ожидается, будет играть за турецкий клуб "Фенербахче".

    Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов отметил, что присутствие в Азербайджане бренда "Манчестер Юнайтед", известного не только в Европе, но и во всем мире, является позитивным событием. 

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