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Curiosity опять нашел органику на Марсе

Curiosity опять нашел органику на Марсе По результатам изучения образцов грунта из так называемых дюн Багнольда, которое провел марсоход Curiosity, ученые сделали вывод о существовании на поверхности Марса крупных запасов органики. Это уже второе предполагаемое "месторождение" органики на Красн
ИКТ
1 ноября 2021 г. 21:19
Curiosity опять нашел органику на Марсе

По результатам изучения образцов грунта из так называемых дюн Багнольда, которое провел марсоход Curiosity, ученые сделали вывод о существовании на поверхности Марса крупных запасов органики. Это уже второе предполагаемое "месторождение" органики на Красной планете.

Как передает Report, описание исследования опубликовал научный журнал Nature Astronomy.

"Аминокислот в этих образцах грунта мы не обнаружили, однако там есть производные бензола и аммиака, фенолы, фосфорная кислота и высокомолекулярные соединения. Происхождение этих веществ мы пока не установили", - пишут исследователи.

Первую органику на Марсе Curiosity нашел примерно три года назад в центральной части кратера Гейл. Химическая лаборатория ровера обнаружила в образцах местных пород следы производных бензола, а также соединения серы и множество простых и ароматических углеводородов.

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