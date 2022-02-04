Цукерберг выпал из топ-10 богатейших людей по версии Forbes

Основатель компании Meta Марк Цукерберг опустился на 12-е место в списке богатейших людей мира на фоне снижения стоимости акций его компании в четверг.

Основатель компании Meta Марк Цукерберг опустился на 12-е место в списке богатейших людей мира на фоне снижения стоимости акций его компании в четверг.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени.

На данный момент его состояние оценивается в 84,8 млрд долларов, за сутки Цукерберг потерял 29,7 млрд долларов (25,9%), указано в рейтинге. Суточное сокращение капитала главы Meta - одно из самых крупных в истории, Цукерберга в этом списке антирекордов опережает, вероятно, лишь Илон Маск. В прошлом году глава Tesla лишился за сутки 33 млрд долларов.

Цукерберг входил в десятку богатейших людей с 2015 года.