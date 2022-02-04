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Цукерберг выпал из топ-10 богатейших людей по версии Forbes

Цукерберг выпал из топ-10 богатейших людей по версии Forbes Основатель компании Meta Марк Цукерберг опустился на 12-е место в списке богатейших людей мира на фоне снижения стоимости акций его компании в четверг.
ИКТ
4 февраля 2022 г. 19:28
Цукерберг выпал из топ-10 богатейших людей по версии Forbes

Основатель компании Meta Марк Цукерберг опустился на 12-е место в списке богатейших людей мира на фоне снижения стоимости акций его компании в четверг.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени.

На данный момент его состояние оценивается в 84,8 млрд долларов, за сутки Цукерберг потерял 29,7 млрд долларов (25,9%), указано в рейтинге. Суточное сокращение капитала главы Meta - одно из самых крупных в истории, Цукерберга в этом списке антирекордов опережает, вероятно, лишь Илон Маск. В прошлом году глава Tesla лишился за сутки 33 млрд долларов.

Цукерберг входил в десятку богатейших людей с 2015 года.

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Версия на азербайджанском языке Mark Zukerberq dünyanın ən zəngin onluğu siyahısından kənarda qalıb

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