​Цукерберг высказался против разделения компании Facebook

Марк Цукерберг, руководитель компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью и другими приложениями, выступает против ее разделения.

Как передаёт Report, oб этом он заявил в интервью, которое было опубликовано на сайте французской вещательной компании France Info.

В четверг в газете The New York Times была опубликована статья одного из основателей Facebook Криса Хьюза. Он подчеркнул, что Цукерберг обладает слишком большим влиянием в мире, в том числе на настроения избирателей, поскольку контролирует социальные сети Facebook и Instagram, а также иные сервисы. Хьюз заявил о необходимости "разделить Facebook на несколько компаний". По его мнению, власти США должны удостовериться, что новые фирмы не нарушают антимонопольное законодательство.

"Когда я прочитал то, что он написал, то прежде всего подумал, что то, что он предлагает, не поможет решить данные проблемы. Думаю, если вас заботит демократия и выборы, то вы бы хотели, чтобы была такая компания, как наша, которая может вкладывать миллиарды долларов в год в разработку новейших средств для противодействия вмешательству в выборы", - сказал Цукерберг.

Глава Facebook также отметил: "В этом году наш бюджет на нужды безопасности больше, чем была ранее в этом десятилетии вся выручка компании, когда она стала публичной. Мы можем обеспечивать это в значительной степени потому, что смогли выстроить успешный бизнес. Как вы знаете, мы тратим на безопасность больше, чем какая-либо другая соцсеть".

Вместе с тем Цукерберг заверил, что считает очень серьезными поднятые в статье Хьюза вопросы. "Имеются реальные проблемы, которые касаются вредного контента, а также того, как найти верный баланс между свободой самовыражения и безопасностью, предотвращения вмешательства в выборы, защиты личных данных". Глава Facebook подчеркнул, что разделение компании "никак не поможет".