​Цукерберг высказался против китайской модели регулирования сети

Глава Facebook Марк Цукерберг призвал не допустить распространения в мире так называемой китайской модели интернета.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Politico.

В ходе теледебатов, организованных бельгийской дискуссионной площадкой CERRE, Цукерберг заявил, что китайская модель, по его мнению, игнорирует права человека.

"Это (распространение китайской модели цензуры) действительно опасно. Я обеспокоен тем, что такая модель распространится на другие страны", - приводит газета слова Цукерберга.

Напомним, что это не первый раз, когда глава Facebook критикует модель регулирования интернета в Китае. В октябре 2019-го года он раскритиковал так называемую китайскую цензуру, обвинив конкурента Facebook TikTok в цензуре сообщений о протестах в Гонконге, однако сам TikTok это отрицал.