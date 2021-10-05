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Цукерберг вернул себе треть из $6,4 млрд, потерянных им при сбое в работе Facebook

Цукерберг вернул себе треть из $6,4 млрд, потерянных им при сбое в работе Facebook Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга выросло во вторник на более чем 2,3 млрд долларов США по сравнению с данными за понедельник, когда сбой в работе сервисов компании привел к потере им свыше 6,4 млрд долларов США.
ИКТ
5 октября 2021 г. 19:58
Цукерберг вернул себе треть из $6,4 млрд, потерянных им при сбое в работе Facebook
Марк Цукерберг

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга выросло во вторник на более чем 2,3 млрд долларов США по сравнению с данными за понедельник, когда сбой в работе сервисов компании привел к потере им свыше 6,4 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте журнала Forbes, где отслеживается состояние богатейших людей мира.

Цукерберг пока сохраняет за собой шестую строчку рейтинга, на которую он опустился с четвертой позиции в результате резкого падения стоимости акций основанной им компании. По состоянию на 19:30 (бакинское время) состояние главы Facebook специалисты Forbes оценивают в 119 млрд долларов США. Таким образом, с начала торговой сессии на биржах США он разбогател на более чем 2,3 млрд долларов США.

Масштабный сбой произошел в понедельник в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и ряда других сервисов. Они не функционировали более шести с половиной часов. Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных.

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