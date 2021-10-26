Цукерберг сообщил о планах Facebook

Компания Facebook в течение ближайших лет намерена перестроить свою работу с расчетом на молодую аудиторию, а не на людей более старшего поколения.
Как передает Report, об этом сообщил
«Мы перепрофилируем наши команды, чтобы служить путеводной звездой для молодых людей, а не оптимизироваться к большему количеству пожилых»,— сказал Цукерберг во время звонка с инвесторами. По его словам, процесс займет «годы, а не месяцы».
Показатели Facebook по результатам третьего квартала оказались хуже прогнозов компании. Выручка выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29 млрд долларов США, против ожидаемых 29,57 млн долларов США. Количество активных пользователей за месяц составило 2,91 млрд против ожидаемых 2,93 млрд.
Facebook, сообщивший о росте прибыли в третьем квартале на 17%, предупредил, что новые изменения конфиденциальности Apple Inc окажут давление на ее цифровой бизнес в текущем квартале. Компания, занимающаяся социальными сетями, сообщила, что квартальная выручка ниже рыночных ожиданий, что, по словам главного операционного директора Шерил Сандберга, было связано с изменениями в iOS.
Дэвид Венер, финансовый директор Facebook, сказал, что компания ожидает, что ее инвестиции в подразделение оборудования, Facebook Reality Labs, сократят общую операционную прибыль в 2021 году примерно на 10 млрд долларов США.
Генеральный директор сказал, что Facebook в ближайшие годы будет рассматриваться не как компания, занимающаяся социальными сетями, а как компания, ориентированная на метавселенную. Этот модный термин в широком смысле относится к общей виртуальной среде, к которой могут получить доступ люди, использующие разные устройства.
Facebook, который вложил значительные средства в виртуальную реальность (VR) и дополненную реальность (AR), включая приобретенные компании, такие как Oculus, в этом году создал группу продуктов для работы над метавселенной. В этом месяце компания сообщила, что планирует нанять 10 000 сотрудников в Европе в течение следующих пяти лет для работы над этой инициативой.
«Это вложение не принесет нам прибыли в ближайшее время», - сказал Цукерберг. «Но мы в основном верим, что метавселенная станет преемником мобильного Интернета».
Венер сказал, что, начиная с четвертого квартала 2021 года, он выделит Facebook Reality Labs как отдельный сегмент отчетности от семейства приложений Facebook.
Акции компании выросли примерно на 1% после закрытия торгов в понедельник. Facebook, акции которого выросли примерно на 20% в этом году, оцениваются порядка в 85 млрд долларов США.
Слова Цукерберга прозвучали на фоне публикаций «досье Facebook» — серии публикаций американских СМИ о внутренней работе по материалам утечки документов. Первоначально материалы публиковала газета The Wall Street Journal (WSJ), с 25 октября свои статьи начали публиковать Associated Press (AP), Reuters, The Washington Post и другие издания. После публикации WSJ Facebook отказалась от разработки детской версии Instagram.