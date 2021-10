Цукерберг сообщил о планах Facebook

Компания Facebook в течение ближайших лет намерена перестроить свою работу с расчетом на молодую аудиторию, а не на людей более старшего поколения.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters со ссылкой на ее генерального директора Марка Цукерберга. Он заявил об этом после публикации финансовой отчетности компании за третий квартал 2021 года.

«Мы перепрофилируем наши команды, чтобы служить путеводной звездой для молодых людей, а не оптимизироваться к большему количеству пожилых»,— сказал Цукерберг во время звонка с инвесторами. По его словам, процесс займет «годы, а не месяцы».

Показатели Facebook по результатам третьего квартала оказались хуже прогнозов компании. Выручка выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29 млрд долларов США, против ожидаемых 29,57 млн долларов США. Количество активных пользователей за месяц составило 2,91 млрд против ожидаемых 2,93 млрд.

Facebook, сообщивший о росте прибыли в третьем квартале на 17%, предупредил, что новые изменения конфиденциальности Apple Inc окажут давление на ее цифровой бизнес в текущем квартале. Компания, занимающаяся социальными сетями, сообщила, что квартальная выручка ниже рыночных ожиданий, что, по словам главного операционного директора Шерил Сандберга, было связано с изменениями в iOS.

Дэвид Венер, финансовый директор Facebook, сказал, что компания ожидает, что ее инвестиции в подразделение оборудования, Facebook Reality Labs, сократят общую операционную прибыль в 2021 году примерно на 10 млрд долларов США.

Генеральный директор сказал, что Facebook в ближайшие годы будет рассматриваться не как компания, занимающаяся социальными сетями, а как компания, ориентированная на метавселенную. Этот модный термин в широком смысле относится к общей виртуальной среде, к которой могут получить доступ люди, использующие разные устройства.

Facebook, который вложил значительные средства в виртуальную реальность (VR) и дополненную реальность (AR), включая приобретенные компании, такие как Oculus, в этом году создал группу продуктов для работы над метавселенной. В этом месяце компания сообщила, что планирует нанять 10 000 сотрудников в Европе в течение следующих пяти лет для работы над этой инициативой.

«Это вложение не принесет нам прибыли в ближайшее время», - сказал Цукерберг. «Но мы в основном верим, что метавселенная станет преемником мобильного Интернета».

Венер сказал, что, начиная с четвертого квартала 2021 года, он выделит Facebook Reality Labs как отдельный сегмент отчетности от семейства приложений Facebook.

Акции компании выросли примерно на 1% после закрытия торгов в понедельник. Facebook, акции которого выросли примерно на 20% в этом году, оцениваются порядка в 85 млрд долларов США.

Слова Цукерберга прозвучали на фоне публикаций «досье Facebook» — серии публикаций американских СМИ о внутренней работе по материалам утечки документов. Первоначально материалы публиковала газета The Wall Street Journal (WSJ), с 25 октября свои статьи начали публиковать Associated Press (AP), Reuters, The Washington Post и другие издания. После публикации WSJ Facebook отказалась от разработки детской версии Instagram.