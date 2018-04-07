Цукерберг рассказал о двух новых мерах Facebook по защите

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Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Facebook планирует ввести новые меры с целью "создания позитивного дискурса" и предотвращения возможного вмешательства в грядущие выборы в ряде стран.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом Марк Цукерберг сообщил на своей странице.

"Во-первых, с сегодняшнего дня каждый рекламодатель, который хочет размещать рекламу на политические или общественно значимые темы, должен будет подтвердить свою личность", - написал Цукерберг.

Отказавшимся пройти проверку будет отказано в размещении рекламы на подобные темы, а сами они будут обязаны размещать информацию о заказчиках рекламы.

"Во-вторых, мы также попросим владельцев популярных страниц также пройти проверку", - добавил он.

Такие меры должны будут помешать управлять страницами через фальшивые аккаунты, наращивать аудиторию при помощи вирусных накруток, а также распространять дезинформацию и сеять разногласия.