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    Цукерберг призвал мировых лидеров содействовать распространению интернета

    Цукерберг также призвал подписать «декларацию подключения» и сотрудничать с Facebook

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в ходе выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) призвал мировых лидеров содействовать распространению интернета. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Associated Press.

    Цукерберг также призвал подписать «декларацию подключения» и сотрудничать с компаниями, такими как Facebook, чтобы создать инфраструктуру, которая позволит большему количеству людей иметь доступ к интернету.

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