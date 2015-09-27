Цукерберг пообещал помочь ООН обеспечить лагеря беженцев доступом в интернет

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг пообещал помочь Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) обеспечить лагеря беженцев доступом в интернет, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Это одна целей устойчивого развития, принятых в пятницу консенсусом на саммите в штаб-квартире Объединенных Наций при участии более 150 глав государств и правительств.

"Связь поможет беженцам лучше получать поддержку и поддерживать контакт с семьями", - заявил Цукерберг в субботу на форуме частного сектора в Нью-Йорке, организованном в рамках саммита устойчивого развития ООН.

Доступ к интернету должен быть "положен в основу глобальной стратегии развития", чтобы определять подход к новым вызовам и нужды следующих поколений жителей планеты, отметил предприниматель. "Данные (в цифровом формате) помогают нам принимать более мудрые решения, но только если вы способны воспринимать информацию быстро и анализировать ее с надлежащей долей уверенности", - добавил он.

Цукерберг напомнил, что в настоящий момент только половина населения Земли располагает доступом в интернет. "В текущем веке глобальное развитие и глобальная связь тесно взаимосвязаны. Если вы хотите помочь людям получать продовольствие, медицинскую помощь, образование и занятость в любой точке мира, нужно законнектить и весь мир. Интернет не должен принадлежать только трем миллиардам человек, как сейчас", - отметил он в совместной с лидером ирландской рок- группы U2 Боно статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times.

В качестве примера глава Facebook привел фермеров в Эфиопии или Танзании, которым интернет полезен для проверки закупочных цен на сельхозпродукцию, наличия ее на складах и страховки от рисков на случай неблагоприятной погоды.

В начале сентября Цукерберг возглавил рейтинг самых влиятельных людей планеты по версии американского журнала Vanity Fair . А журнал Forbes оценивает его состояние в $41,2 млрд. По этому показателю глава Facebook занимает четвертую строку в списке самых богатых представителей IT-индустрии и уступает основателю Microsoft Биллу Гейтсу ($79,6 млрд), основателю Oracle Ларри Эллисону ($50 млрд) и главе Amazon Джеффу Безосу ($47,8 млрд).