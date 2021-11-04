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Цукерберг поможет зарабатывать создателям контента в Meta

Цукерберг поможет зарабатывать создателям контента в Meta Генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг объявил о запуске поощрительной программы.
ИКТ
4 ноября 2021 г. 00:44
Цукерберг поможет зарабатывать создателям контента в Meta

Генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг объявил о запуске поощрительной программы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, проект поможет создателям контента увеличить свою прибыль.

По словам основателя Meta, компания обновит продукт по подпискам, "чтобы создатели смогли зарабатывать больше". Эта опция подразумевает возможность настроить платные подписки, разделяя их на бесплатные и премиум. Последний раздел смогут ввести сами создатели контента.

Комиссии в размере 30 процентов, взимаемые корпорацией Apple, "осложняют" рост доходности для создателей контента. Поэтому Meta запустила дополнительный проект для своих пользователей. Для создателей контента появится рекламная ссылка, предлагающая подписки. Когда пользователи станут переходить на предлагаемую страницу, то заработанные средства за вычетом налогов перечислят авторам.

Кроме того, создателям обеспечат доступ к "адресам электронной почты всех своих новых подписчиков". При этом не уточняется, распространяется ли это правило на информацию, скрытую в настройках конфиденциальности. Также Meta создаст бонусную программу: за каждого нового подписчика будут выплачивать вознаграждение в "рамках программы инвестиций в один миллиард долларов, объявленной этим летом".

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