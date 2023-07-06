Цукерберг опубликовал первый за 11 лет пост в Twitter

Глава американской компании Meta Марк Цукерберг опубликовал на своей странице в Twitter свое первое сообщение за 11 лет после запуска приложения Threads - аналога сервиса микроблогов.

Глава американской компании Meta Марк Цукерберг опубликовал на своей странице в Twitter свое первое сообщение за 11 лет после запуска приложения Threads - аналога сервиса микроблогов.

Как передает Report, Цукерберг опубликовал фотографию известного интернет-мема с двумя персонажами комикса "Человек-паук", указывающими друг на друга. Это сообщение было размещено вскоре после запуска приложения Threads.

22 июня глава Meta Марк Цукерберг согласился разрешить спор с владельцем Twitter Илоном Маском в поединке, после того как появились слухи о намерениях Meta запустить конкурирующий сервис Twitter. Бизнесмены договорились о проведении поединка в Лас-Вегасе. Однако мать Илона Маска, Мэй Маск, позже заявила, что отменила поединок своего сына с Цукербергом. Тем не менее, президент UFC Дана Уайт считает, что поединок все же состоится и станет самым популярным в истории.