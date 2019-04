ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обзавелось аккаунтом в социальной сети Instagram, на первой опубликованной фотографии показано возможное рабочее место сотрудника.

На первой фотографии Управления изображены письменный стол, на котором лежат блокноты, фотографии и пакет с надписью "Особо секретный материал" и рядом офисное кресло с париком на подлокотнике.

Фотография подписана "Я вижу…"(I spy with my little eye), выражением из детской игры, в которой взрослый говорит: "Я вижу…" (дословно: "Я шпионю своим маленьким глазом"), а ребенок угадывает, о каком предмете идет речь.

Газета Washington Post, в свою очередь, сообщила, что по данным представителей Управления, учетная запись в Instagram поможет нанять "талантливых американцев" и делиться историями ЦРУ.

Профиль Управления уже верифицирован (отмечен галочкой, означающей, что он действительно принадлежит ЦРУ). На аккаунт подписаны более пяти тысяч человек, при этом само ЦРУ ни на кого не подписано.

Ранее Управление обзавелось профилями на видеохостинге Youtube и сервисе обмена фотографиями Flickr, в соцсети Facebook и сети микроблогов Twitter.