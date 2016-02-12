​CRM Group: В Азербайджане значительно вырос спрос на CRM-системы - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с директором компании CRM Group Рамином Сулеймановым

- Расскажите о деятельности компании CRM Group...

- Компания CRM Group осуществляет деятельность в Азербайджане с 2009 года. Компания специализируется на услугах в сфере бизнеса, CRM-системах, WMS-системах, ERP-системах, HRM-системах, аналитических системах, мониторинге и управлении ИТ-инфраструктурой, ИТ-аутсорсинге. В проектах компании, реализуемых совместно с государственными и частными структурами, принимают участие местные и зарубежные эксперты. CRM Group имеет подразделения в Турции и Дубае. CRM Group - официальный представитель таких мировых брендов как Microsoft, Oracle, 1C, TerraSoft.

- Какова ваша основная деятельность в Азербайджане?

- В Азербайджане мы предлагаем услуги в сфере управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и маркетинга, программного обеспечения, аналитических систем, а также совместно с сильной командой консультантов внедрение CRM-систем, WMS-систем, ERP-систем, HRM-систем в финансовой, производственной, телекоммуникационной, страховой, банковской, бизнес сферах. В том числе, мы реализовали множество проектов по созданию и установке бизнес-систем в государственных структурах и частном секторе. Успешно развивается актуальная и имеющая спрос на рынке система CRM и маркетинга. В Азербайджане 99% маркетинговых департаментов используют программу Excel. Однако в развитых странах мира широко используется система CRM и маркетинга. В Азербайджане возникает спрос именно на эту систему. Поэтому они должны широко использоваться в республике. Невозможно развиться и преуспеть, используя только лишь программу Excel.

- Какой сегмент экономики Азербайджана проявляет наибольший интерес к внедрению этого новшества?

- Продукция одного из наших партнеров - бренда Terrasoft уже внедряется в 5 азербайджанских банках - Bank Respublika, Nikoil Bank, Kapital Bank, AGBank и Bank Standart. Эти продукты используются при выдаче кредитов и проверке кредитного портфеля. Мы создаем возможность анализа клиента на 360 градусов по CRM-системе, его интересов, потребностей, анализируем пути привлечения клиента и вносим наши предложения.

За последний месяц наблюдается повышенный спрос на систему CRM и маркетинга по сравнению с прошлым годом. Это в интересах как банков, так и частных компаний. Мы предлагаем частному сектору пути сохранения надежных клиентов и решения в соответствии с их потребностями. Большинство компаний на рынке сейчас понимают, что надежная услуга по CRM и маркетингу очень важна для удержания их позиций и деятельности на рынке. В частном секторе уже наблюдается большой спрос. С ними сейчас ведутся интенсивные переговоры. Также наблюдается большой спрос в сфере розничных продаж, производства.

- Помимо Азербайджана, расширяете ли вы вашу деятельность в других странах?

- Конечно. В настоящее время осуществляют деятельность наши подразделения в Турции и Дубае. Сейчас мы нацелены на страны Центральной Азии и Среднего Востока. В ближайшие полгода мы планируем расширить деятельность в таких странах как Кувейт, Бахрейн, Иран, Саудовская Аравия.

- Планируется ли проведение мероприятий в Баку для еще большего продвижения этой системы?

- Да, при организации CRM Group 1 марта в финансовом секторе состоится семинар по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM) и маркетингу. Основными темами семинара станут развитие системы CRM и маркетинга в финансовом секторе Азербайджана, внедрение в банках debt collection, управление проблемными кредитами, роль банковских продуктов (программное обеспечение) в этой сфере, фронт-решения, установка в Азербайджане новых автоматизированных систем ERP/CRM и др. В первой части мероприятия выступят специалисты компании TerraSoft. Семинар с участием российских и украинских специалистов представит интерес для финансовых менеджеров, менеджеров по развитию бизнеса, деловых людей, специализирующихся в сфере бюджета и прогнозирования, управления клиентскими связями. Также на семинаре будут затронуты темы привлечения и удержания клиентов, их стимулирования.

В конце мая - начале июня этого года мы планируем организовать конференцию, которая затронет все сферы экономики, в частности, основной ее темой станет финансовая система. На мероприятие будут приглашены специалисты из всех секторов экономики. Мы также представим наши некоторые бренды.