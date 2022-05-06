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Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся с МКС на Землю

Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся с МКС на Землю Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-3 почти через сутки после отстыковки от Международной космической станции (МКС) вернулся на Землю.
ИКТ
6 мая 2022 г. 08:47
Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся с МКС на Землю

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-3 почти через сутки после отстыковки от Международной космической станции (МКС) вернулся на Землю.

Как передает Report, трансляция приводнения аппарата велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль под названием Endurance с четырьмя астронавтами на борту - американцами Раджой Чари, Томасом Маршберном, Кайлой Бэррон и представителем Германии Маттиасом Маурером - вошел в плотные слои атмосферы в 00:37 по времени Восточного побережья США (08:37 - бакинское время), спустя несколько минут были выпущены его основные парашюты. В 00:44 (08:44 - бакинское время) ведущий трансляции подтвердил приводнение Crew Dragon в Атлантическом океане близ штата Флорида.

Приводнение корабля завершило полугодовую миссию экипажа Crew-3, которая стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в ноябре прошлого года. На смену на МКС 28 апреля прибыли на Crew Dragon под названием Freedom ("Свобода") астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представитель Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти. Это четвертая ротация экипажа МКС с американской стороны в рамках программы доставки астронавтов на станцию с помощью компании SpaceX. Им тоже предстоит провести на борту орбитального комплекса шесть месяцев.

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