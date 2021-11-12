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Crew Dragon с четырьмя астронавтами успешно перешел на борт МКС

Crew Dragon с четырьмя астронавтами успешно перешел на борт МКС Экипаж космического корабля Crew Dragon-3 успешно перешли на борт Международной космической станции (МКС) после стыковки.
ИКТ
12 ноября 2021 г. 06:20
Crew Dragon с четырьмя астронавтами успешно перешел на борт МКС

Экипаж космического корабля Crew Dragon-3 успешно перешел на борт Международной космической станции (МКС) после стыковки.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте NASA.

Среди членов экипажа американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон. Также на борту Crew Dragon находится астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.

Ранее космический корабль NASA Crew Dragon-3 с четырьмя астронавтами на борту состыковался с МКС.

Стыковка произошла в автоматическом режиме, Crew Dragon-3 пристыковался к МКС в четверг, 11 ноября, в 18:32 по времени Восточного побережья США (03:32 по бакинскому).

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Пуск был произведен в 21:04 по времени восточного побережья США (06:04 - бакинское, 11 ноября).

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