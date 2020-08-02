Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды, завершив первый пилотируемый полет на Международную космическую станцию (МКС).

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды, завершив первый пилотируемый полет на Международную космическую станцию (МКС).

Как сообщает Report, НАСА ведет прямую трансляцию возвращения корабля.

Crew Dragon коснулся воды в расчетные 14:48 по времени Восточного побережья США (22:48 бакинское время). Это стало первой с 1975 года посадкой американского пилотируемого корабля на воду.

Напомним, что созданный компанией SpaceX космический корабль Crew Dragon стартовал в первый испытательный пилотируемый полет в конце мая. Он доставил на МКС астронавтов НАСА Дага Херли и Боба Бенкена. Они провели на орбите два месяца.