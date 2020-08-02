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Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе

Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды, завершив первый пилотируемый полет на Международную космическую станцию (МКС).
ИКТ
2 августа 2020 г. 22:54
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды, завершив первый пилотируемый полет на Международную космическую станцию (МКС).

Как сообщает Report, НАСА ведет прямую трансляцию возвращения корабля.

Crew Dragon коснулся воды в расчетные 14:48 по времени Восточного побережья США (22:48 бакинское время). Это стало первой с 1975 года посадкой американского пилотируемого корабля на воду.

Напомним, что созданный компанией SpaceX космический корабль Crew Dragon стартовал в первый испытательный пилотируемый полет в конце мая. Он доставил на МКС астронавтов НАСА Дага Херли и Боба Бенкена. Они провели на орбите два месяца.

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Версия на азербайджанском языке Видео“Crew Dragon” kosmik gəmisi Yerə endi

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