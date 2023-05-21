Cостояние Марка Цукерберга в этом году выросло на $44 млрд

Состояние главы компании Meta Марка Цукерберга выросло в этом году на $44 млрд, это самый быстрый рост капитала среди миллиардеров.

Состояние главы компании Meta Марка Цукерберга выросло в этом году на $44 млрд, это самый быстрый рост капитала среди миллиардеров.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Состояние Марка Цукерберга в этом году выросло на $44 млрд. Это самый быстрый рост среди других миллиардеров в этом году", - отмечается в тексте.

Предприниматель сосредоточился в 2022 году на создании метавселенной, чтобы доминировать в этой области, "потратив столько, сколько бы это ни стоило".

По данным агентства, в определенный момент из-за подобных вложений его капитал снизился на $100 млрд.