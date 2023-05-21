О нас

Cостояние Марка Цукерберга в этом году выросло на $44 млрд

Cостояние Марка Цукерберга в этом году выросло на $44 млрд Состояние главы компании Meta Марка Цукерберга выросло в этом году на $44 млрд, это самый быстрый рост капитала среди миллиардеров.
ИКТ
21 мая 2023 г. 04:36
Cостояние Марка Цукерберга в этом году выросло на $44 млрд

Состояние главы компании Meta Марка Цукерберга выросло в этом году на $44 млрд, это самый быстрый рост капитала среди миллиардеров.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Состояние Марка Цукерберга в этом году выросло на $44 млрд. Это самый быстрый рост среди других миллиардеров в этом году", - отмечается в тексте.

Предприниматель сосредоточился в 2022 году на создании метавселенной, чтобы доминировать в этой области, "потратив столько, сколько бы это ни стоило".

По данным агентства, в определенный момент из-за подобных вложений его капитал снизился на $100 млрд.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
14 мая 2023 г. 15:43
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
16 мая 2023 г. 11:32
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
17 мая 2023 г. 16:27
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
18 мая 2023 г. 10:00
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
18 мая 2023 г. 12:15
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
В Азербайджане пройдет первый этап экзамена в резидентуру
В Азербайджане пройдет первый этап экзамена в резидентуру
14 мая 2023 г. 08:00
Эрдоган: Республиканский союз победил на выборах в парламент Турции
Эрдоган: Республиканский союз победил на выборах в парламент Турции
15 мая 2023 г. 04:03
Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах
Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах
16 мая 2023 г. 05:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi