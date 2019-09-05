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CМИ: Миллионы номеров пользователей Facebook утекли в Сеть

CМИ: Миллионы номеров пользователей Facebook утекли в Сеть

Номера телефонов миллионов пользователей Facebook попали в Сеть. Как передает Report, об этом сообщает TechCrunch.

Согласно информации, речь идет о 419 млн записей людей из разных стран мира, большинство из них являются американцами и британцами. Речь идет о телефонных номерах, привязанных к страницам в соцсети, часть из них содержала и имена юзеров, их пол и страну пребывания. Среди данных могли быть неправильные сведения или повторяющая друг друга информация.

В компании заявили об отсутствии доказательств взлома личных аккаунтов. Сами данные являются устаревшими, так как собирались при помощи функции, которая в настоящее не доступна.

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