CinemaPlus представила на Bakutel 2019 технологию 4DX - ВИДЕО

На XXV Азербайджанской международной выставке "Телекоммуникации, инновации и высокие технологии" - Bakutel 2019, которая стартовала 3 декабря в Бакинском Экспо-центре, представлено множество интересных проектов.

Как сообщает Report, в выставке принимают участие 238 компаний из 23 стран мира.

Одним из самых посещаемых стал стенд сети кинотеатров CinemaPlus, где представлена технология 4DX, используемая при просмотре полнометражных фильмов.

Данная технология позволяет просматривать художественные и анимационные фильмы с дополнительным набором спецэффектов, усиливающих впечатления от просмотра и более полного погружения в передачу сюжета.

Благодаря 4DX зрители могут почувствовать себя героями фильмов и пережить волнительные моменты.

По словам члена Наблюдательного совета сети кинотеатров Заура Дарабзаде, данная технология будет применяться в кинотеатре в новом торговом центре "Dəniz Mall": "Если вы посмотрите здесь фильм "Тарзан", то сможете почувствовать запах леса и травы в этом фильме".

Каждого, кто предпочитает волнения так же как и фильмы, приглашаем посетить CinemaPlus.