Цифровую активность для "зеленого" мира обсудят в столице Азербайджана

Участники Глобального симпозиума по стандартизации (GSS-24) и Всемирной ассамблеи по стандартизации в области электросвязи (WTSA-24) приглашены принять участие в мероприятии высокого уровня "Цифровая активность для зеленого мира", которое пройдет в Баку в ноябре этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Мероприятие будет организовано министерством совместно с Международным союзом электросвязи (МСЭ)в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

На мероприятиях GSS-24 и WTSA-24, прошедших 14-15 октября в Нью-Дели (Индия), заместитель министра цифрового развития и транспорта Шахин Бабаев, возглавлявший азербайджанскую делегацию, рассказал о проектах и работе, проводимой в стране в области технологий и инноваций, а также о развитии сотрудничества с другими государствами и международными организациями в сфере цифровизации.