Что нам дал TEKNOFEST Azerbaijan? - АНАЛИЗ

"Мы считаем, что в Азербайджане дети должны прикоснуться к самолету или БПЛА, чтобы в будущем, возможно, делать самолеты, которые будут защищать безопасность наших стран".

"Мы считаем, что в Азербайджане дети должны прикоснуться к самолету или БПЛА, чтобы в будущем, возможно, делать самолеты, которые будут защищать безопасность наших стран".

Автором этих слов является технический директор турецкой компании Baykar и председатель правления Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Сельджук Байрактар, удивившийся тому, какой большой интерес вызвало это мероприятие в Азербайджане.

Фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan, который состоялся 26-29 мая, посетили около 300 000 человек. Только для участия в хакатоне Smart Karabakh заявку подали 82 команды из 188 человек, но отобраны были только 30.

Есть несколько ключевых моментов, которые делают фестиваль важным и незабываемым.

Во-первых, фестиваль впервые отмечался за пределами Турции, и в этом отношении выбор Азербайджана в качестве первого иностранного государства вовсе не случаен.

Другим важным аспектом является участие в его открытии лидеров Азербайджана и Турции, а также всемирно известного турецкого ученого, лауреата Нобелевской премии, профессора Азиза Санджара.

Следует особо подчеркнуть, что церемония открытия совпала с празднованием Дня Независимости Азербайджана - 28 Мая.

Президент Ильхам Алиев, выступая на фестивале, отметил: "Сегодня в Азербайджане праздничный день. Это День Независимости. Это самый дорогой праздник. И это двойной праздник, потому что мой дорогой брат с нами. Искренне приветствую всех гостей".

"Сто четыре года назад азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире Демократическую Республику. К сожалению, Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала недолго, через два года она пала и Азербайджан утратил свою независимость. Государственная независимость Азербайджана была восстановлена только в начале 1990-х годов, и вот уже 30 лет азербайджанский народ живет свободно, в условиях независимости, сам строит свою жизнь и уверенно идет по пути независимости. На протяжении этих 30 лет наши турецкие братья всегда были рядом с нами. В течение 30 лет мы всегда ощущали и сегодня ощущаем эту поддержку, братскую поддержку, и сегодня Турция и Азербайджан по-прежнему вместе", - отметил Ильхам Алиев.

"Сегодня фестиваль TEKNOFEST является очередной демонстрацией нашего единства, его проявлением. TEKNOFEST - это праздник науки, развития, знаний, технологий. Уверен, что молодежь, принимающая участие в TEKNOFEST, навсегда запомнит этот исторический день. Представители турецкой и азербайджанской молодежи, несколько дней находившиеся вместе, уже сблизились как одна семья, узнали друг друга. Уверен, что они и дальше всегда будут вместе", - подчеркнул президент Азербайджана.

Выступая на TEKNOFEST Azerbaijan, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: "Сегодня мы делимся с вами волнением и чувством справедливой гордости в связи с организацией TEKNOFEST впервые за пределами страны - в Азербайджане. Это – важная платформа для демонстрации и развития способностей, таланта азербайджанской молодежи. Вы, молодые люди, отличившиеся своими работами в соревнованиях TEKNOFEST, в будущем станете учеными, производящими и развивающими беспилотные летательные аппараты, искусственный интеллект, цифровые технологии. Вместе с Азербайджаном мы продолжим открывать для нашей молодежи новые горизонты еще во многих проектах и продолжим сообща реализовывать национальное технологическое наступление.

Мне вдвойне приятно участие в TEKNOFEST Azerbaijan наших гостей, представляющих Организацию тюркских государств. Всем сердцем верю, что тюркский мир благодаря молодым поколениям, производящим самые современные технологии, добьется значительных успехов. Участники TEKNOFEST на сегодняшний день реализовали в Турции прекрасные проекты. Не сомневаюсь, что такой же успех будет достигнут и в Азербайджане. Верю, что Организация тюркских государств благодаря новому и еще более тесному сотрудничеству, основа которого будет заложена на таких платформах, обеспечит более сильные позиции в нашем общем будущем".

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев также отметил высокий уровень проведения фестиваля и особую роль молодежи в этом процессе:

"За последние 4 дня у нас были дни, полные волнения. Фестиваль станет толчком для массового интереса нашей молодежи к науке, технологиям, инновациям. С другой стороны, они смогут реализовать знания и навыки, которые приобрели в школе или университете, на практике. Выражаем благодарность всем, кто внес свой вклад в организацию фестиваля, в котором с интересом приняли участие около 300 тысяч зрителей. Верю, что технологические конкурсы, мероприятия TEKNOFEST Azerbaijan, проводимые под эгидой президента Ильхама Алиева, приведут к росту интереса молодого поколения к технологиям, и они станут непосредственными участниками инновационных процессов“.

Вице-президент НАНА, председатель рабочей группы по участию НАНА в фестивале TEKNOFEST, академик Расим Алигулиев считает, что проведение таких мероприятий необходимо для построения общества, отвечающего вызовам четвертой промышленной революции:

“В течение 4 дней фестиваля TEKNOFEST отдельные институты НАНА, высшие учебные заведения, частный сектор и различные государственные структуры поделились с гостями своими идеями и предложениями. Естественно, что обмен мнениями на таких мероприятиях дает толчок к большим успешным научным открытиям в будущем. Наряду с научными достижениями, фестиваль сумел сыграть роль уникальной платформы с точки зрения возможностей для бизнеса. Проведение такого мероприятия в стране, которая сегодня занимает инновационный путь развития, повысит интерес к Азербайджану со стороны других стран. Также TEKNOFEST создал уникальные возможности для выбора Азербайджана в качестве регионального центра многими транснациональными компаниями”.

Эксперт по информационным технологиям Мехман Искендеров также был среди участников TEKNOFEST Azerbaijan: “За 4 дня, что продолжался фестиваль, мы столкнулись с большим интересом посетителей. Мы ожидали, что фестиваль будет встречен с интересом, но действительность превзошла ожидания. Хочу отметить, что фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan дал возможность многим участникам расширить свои инвестиционные и бизнес-возможности. Считаю это первым и успешным шагом для вывода на международную арену инновационных предложений, которые являются продуктом интеллектуальной деятельности азербайджанской молодежи”.

Отметим, что 26-29 мая на площадке Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan в Баку были установлены 24 стенда из Азербайджана и 36 из Турции.

К участию в мероприятии обратились 287 стартапов из 32 стран мира (101 азербайджанский стартап). Из них отобрано 50 стартапов, 15 из зарубежных стран (США, Аргентина, Эстония, Иордания, Египет, Пакистан, Турция), 35 – местные стартапы.

По оценке жюри, 25 стартапов прошли в финальный этап. Из них 14 представляли Азербайджан, 4 - Турцию, 3 - США, 1 - Египет, 1 - Пакистан, 1 - Аргентину, 1 - Эстонию. Призовой фонд стартап-саммита Take Off Baku составил 15 000 долларов (1-е место), 10 000 долларов (2-е место) и 5 000 долларов (3-е место).

Для участия в хакатоне Smart Karabakh обратились 82 команды из 188 человек. Из них 30 команд вышли в финал.

20 команд из Азербайджана и 10 из Турции разработали и представили жюри “умные решения” в области образования, сельского хозяйства, транспорта, домашнего хозяйства, энергопотребления, водопользования, окружающей среды и безопасности в направлении восстановления деоккупированного Карабаха.

Призовой фонд хакатона составил 10 тысяч долларов США (1-е место), 5 тысяч долларов США (2-е место) и 3 тысячи долларов США (3-е место).