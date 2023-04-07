Что даст Азербайджану учет интернет-провайдеров в стране?

Поскольку в Азербайджане нет особых условий, связанных с созданием интернет-провайдеров и оказанием услуг гражданам, ряд компаний этим злоупотребляют.

Поскольку в Азербайджане нет особых требований, связанных с созданием интернет-провайдеров и оказанием услуг гражданам, ряд компаний этим злоупотребляют.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанского интернет-форума (АИФ) Осман Гюндуз, комментируя начало учета интернет-провайдеров, в том числе хост-провайдеров, агентством информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Учетные меры Агентства информационных коммуникационных технологий обеспечат доступность для провайдеров. Наличие прозрачной среды очень важно для пользователей. Это также создает возможность общественного контроля, уступая место конкуренции. В результате повысится качество интернета, а граждане смогут выбирать провайдера, которого захотят”.

По его мнению, это создаст конкурентную среду на рынке: “Сейчас на рынке провайдеров царит суматоха. Любая компания предоставляет услугу, получая трафик от провайдера магистральных сетей (Backbone). Для этого нет лицензионных требований или особых условий".

В связи с этим новый менеджер по связям с общественностью Агентства информационно-коммуникационных технологий Гюнель Ахмедова сообщила Report, что в настоящее время процесс учета продолжается: "Целью является сбор, обобщение необходимой информации о субъектах, предоставляющих услуги интернет-телекоммуникаций в стране, а также изучение ситуации в регулируемой сфере и усиление защиты прав потребителей".