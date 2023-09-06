Член правления TEKNOFEST: Азербайджан открыт к инициативам, и в этом опережает даже Турцию

Азербайджан открыт к новым инициативам, и в этом опережает даже Турцию.
Об этом анкарскому бюро Report сказала член правления оргкомитета фестиваля TEKNOFEST Ирем Байрактар.
По ее словам, под эгидой TEKNOFEST в Азербайджане действуют научный центр для детей в возрасте 6-14 лет и технологические лаборатории для молодежи.
Байрактар отметила, что в научном центре систематически проводятся мероприятия для молодежи.
"В Баку также действует технологическая лаборатория Deneyap. Вступительные экзамены проводятся в два этапа – письменный и интервью. Курс рассчитан на два года, молодые люди изучают 10 предметов, среди которых проектирование, кибербезопасность и прочие", - сказала она.
Байрактар рассказала, что по завершении курса они формируют собственные команды и реализуют проекты раз в год. Это помогает будущим предпринимателям построить свою деятельность на прочной основе, сказала она.