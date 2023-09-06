О нас

Член правления TEKNOFEST: Азербайджан открыт к инициативам, и в этом опережает даже Турцию

Член правления TEKNOFEST: Азербайджан открыт к инициативам, и в этом опережает даже Турцию Азербайджан открыт к новым инициативам, и в этом опережает даже Турцию.
ИКТ
6 сентября 2023 г. 10:52
Член правления TEKNOFEST: Азербайджан открыт к инициативам, и в этом опережает даже Турцию

Азербайджан открыт к новым инициативам, и в этом опережает даже Турцию.

Об этом анкарскому бюро Report сказала член правления оргкомитета фестиваля TEKNOFEST Ирем Байрактар.

По ее словам, под эгидой TEKNOFEST в Азербайджане действуют научный центр для детей в возрасте 6-14 лет и технологические лаборатории для молодежи.

Байрактар ​​отметила, что в научном центре систематически проводятся мероприятия для молодежи.

"В Баку также действует технологическая лаборатория Deneyap. Вступительные экзамены проводятся в два этапа – письменный и интервью. Курс рассчитан на два года, молодые люди изучают 10 предметов, среди которых проектирование, кибербезопасность и прочие", - сказала она.

Байрактар рассказала, что по завершении курса они формируют собственные команды и реализуют проекты раз в год. Это помогает будущим предпринимателям построить свою деятельность на прочной основе, сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTEKNOFEST-in İdarə Heyətinin üzvü: “Azərbaycan ideya və təşəbbüskarlıqda Türkiyədən də öndədir”

Экслюзивные новости

Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
4 сентября 2023 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi