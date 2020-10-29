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Чистая прибыль Samsung выросла почти на половину

Чистая прибыль Samsung выросла почти на половину По мере того как присутствие Huawei на рынке смартфонов будет ослабевать, маркетинговые издержки Samsung будут выше, ведь Apple, Vivo, Xiaomi тоже борются за долю Huawei на рынке
ИКТ
29 октября 2020 г. 19:20
Чистая прибыль Samsung выросла почти на половину

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics сообщил о результатах своей деятельности за третий квартал, которые уложились в данный ранее прогноз.

Как передает Report, общие продажи компании составили 66,96 трлн вон (59 млрд долларов США), что на 8% больше, чем годом ранее; операционная прибыль компании достигла 12,35 трлн вон (10,8 млрд долларов США) — рост на 59% к третьему кварталу прошлого года, а чистая прибыль выросла до 9,36 трлн вон (8,2 млрд долларов США) — рост на 49%.

Компания объяснила рост показателей относительным снятием ограничений и ослаблением карантина в третьем квартале. Кроме того, Samsung обратила внимание на существенный рост продаж смартфонов и чипов памяти. Ранее эксперты связывали это кроме прочего с американскими санкциями против Huawei. С одной стороны, они привели к снижению продаж смартфонов Huawei в мире и это помогло продажам смартфонов Samsung, с другой стороны, сама китайская корпорация повысила закупки чипов у Samsung после решения американских властей ограничить ее доступ к американскому рынку чипов.

Впрочем, после публикации квартальной отчетности акции Samsung Electronics на Корейской бирже потеряли в цене 1,5%. Аналитики предположили, что это может быть связано с негативным прогнозом компании на четвертый квартал. Samsung ожидает снижения прибыли, объясняя это снижением спроса на чипы памяти и растущей конкуренцией на рынке мобильных телефонов и потребительской электроники.

«По мере того как присутствие Huawei на рынке смартфонов будет ослабевать, маркетинговые издержки Samsung в этом квартале будут выше, ведь Apple, Vivo, Xiaomi тоже борются за долю Huawei на рынке»,— сообщил Reuters аналитик Cape Investment & Securities Пак Сон Сун.

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