Чистая прибыль Samsung выросла почти на половину

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics сообщил о результатах своей деятельности за третий квартал, которые уложились в данный ранее прогноз.
Как передает Report, общие продажи компании составили 66,96 трлн вон (59 млрд долларов США), что на 8% больше, чем годом ранее; операционная прибыль компании достигла 12,35 трлн вон (10,8 млрд долларов США) — рост на 59% к третьему кварталу прошлого года, а чистая прибыль выросла до 9,36 трлн вон (8,2 млрд долларов США) — рост на 49%.
Компания объяснила рост показателей относительным снятием ограничений и ослаблением карантина в третьем квартале. Кроме того, Samsung обратила внимание на существенный рост продаж смартфонов и чипов памяти. Ранее эксперты связывали это кроме прочего с американскими санкциями против Huawei. С одной стороны, они привели к снижению продаж смартфонов Huawei в мире и это помогло продажам смартфонов Samsung, с другой стороны, сама китайская корпорация повысила закупки чипов у Samsung после решения американских властей ограничить ее доступ к американскому рынку чипов.
Впрочем, после публикации квартальной отчетности акции Samsung Electronics на Корейской бирже потеряли в цене 1,5%. Аналитики предположили, что это может быть связано с негативным прогнозом компании на четвертый квартал. Samsung ожидает снижения прибыли, объясняя это снижением спроса на чипы памяти и растущей конкуренцией на рынке мобильных телефонов и потребительской электроники.
«По мере того как присутствие Huawei на рынке смартфонов будет ослабевать, маркетинговые издержки Samsung в этом квартале будут выше, ведь Apple, Vivo, Xiaomi тоже борются за долю Huawei на рынке»,— сообщил