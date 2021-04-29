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Чистая прибыль LG сократилась почти на 3%

Чистая прибыль LG сократилась почти на 3% Из-за воздействия COVID-19 есть риск медленного восстановления реальной экономики и увеличением задолженности населения и корпоративных долгов
ИКТ
29 апреля 2021 г. 11:14
Чистая прибыль LG сократилась почти на 3%

Чистая прибыль южнокорейской LG Electronics, приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2021 года снизилась на 2,6% в годовом выражении и составила 998,3 миллиарда вон (почти 900 миллионов долларов США), следует из отчетности компании.

Как передает Report, операционная прибыль LG выросла в годовом выражении на 39% и составила 1,52 триллиона вон (1,4 миллиарда долларов США). Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 28% в годовом выражении, достигнув 18,8 триллиона вон (17 миллиардов долларов США), следует из сообщения.

"Из-за воздействия COVID-19 есть риск медленного восстановления реальной экономики с низкой занятостью и увеличением задолженности населения и корпоративных долгов", — отмечает компания.

Основная стратегия LG направлена на сохранение конкурентных преимуществ за счет расширения позиции на рынке в основных направлениях бизнеса и увеличения инвестиций в стратегические направления.

LG Electronics — один из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, долгое время входил в тройку лидеров на рынке мобильных телефонов. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.

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