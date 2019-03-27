Чистая прибыль Azercell Telekom составила 100 млн манатов по итогам года

Общие активы Azercell Telekom по состоянию на 1 января этого года составили 1 031,883 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это на 12,6% больше по сравнению с показателем на 1 января 2018 года.

Общие обязательства Azercell Telecom в 2018 году увеличились на 10,85% - до 97,116 млн манатов, общий капитал – на 12,8%, составив 934,767 млн манатов.

В прошлом году доходы компании составили 421,193 млн манатов (+2,4%), расходы - 286,206 млн манатов (-27,9%), финансовые доходы - 746 тыс. манатов (-52,1%), уплата налога на прибыль - 35,498 млн манатов (+60,2%). В конечном итоге, чистая прибыль компании по итогам 2018 года, составила 100,235 млн манатов. Хотя оператор мобильной связи завершил 2017 год с убытком в 19,357 млн манатов.

Напомним, что Azercell Telecom был создан в 1996 году. Уставный капитал компании составляет 42,08 млн манатов. Акционерами компании являются ООО AzInTelecom (51,3%), турецкая компания Cenay İletisim (42,2%), мальтийская компания FA Invest (6,5%).