Число скачиваний Telegram превысило 1 млрд

Число скачиваний мессенджера Telegram в магазинах мобильных приложений в пятницу превысило 1 млрд.

Число скачиваний мессенджера Telegram в магазинах мобильных приложений в пятницу превысило 1 млрд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные компании Sensor Tower, которая занимается аналитикой цифровых рынков.

На первом месте среди стран по количеству загрузок Telegram - Индия (22% от общего числа). "За Индией следуют Россия и Индонезия, на которые приходится около 10% и 8% загрузок соответственно", - рассказала Sensor Tower интернет-порталу TechCrunch. В компании добавили, что в первой половине 2021 года Telegram загрузили 214,7 млн раз - на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

TechCrunch подчеркивает, что количество скачиваний приложений не равно числу его активных пользователей (таких у Telegram, по данным портала, в начале этого года было 500 млн).

Отмечается, что мессенджер стал 15-м в мире приложением, которое скачали свыше 1 млрд раз. Ранее этой отметки достигли приложения соцсети Facebook и принадлежащих ей мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram, а также сервиса потокового видео Netflix, стримингового аудиосервиса Spotify и других.

Telegram - бесплатная система мгновенного обмена сообщениями, работающая на большинстве мобильных и стационарных операционных систем через интернет.