Число пользователей Facebook возросло до 2,5 млрд

Число людей, которые регулярно заходят в социальную сеть Facebook, увеличилось на 8% за один год и достигло 2,5 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом свидетельствует опубликованная в среду корпоративная отчетность компании Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть.

Упомянутый выше показатель отражает число тех, кто заходит в соцсеть не реже одного раза в месяц.

Согласно оценкам компании, в декабре прошлого года хотя бы один раз в день пользовались Facebook 1,66 млрд человек. Данный показатель вырос за год на 9%.