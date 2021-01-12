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Число пользователей Telegram за последние 72 часа выросло на 25 миллионов

Число пользователей Telegram за последние 72 часа выросло на 25 миллионов Число пользователей мессенджера Telegram за последние 72 часа выросло на 25 миллионов.
ИКТ
12 января 2021 г. 19:43
Число пользователей Telegram за последние 72 часа выросло на 25 миллионов

Число пользователей мессенджера Telegram за последние 72 часа выросло на 25 миллионов.

Как передает Report, об этом сообщил основатель этого мессенджера Павел Дуров.

"В первую неделю января число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов в месяц. После этого оно продолжило расти: только за последние 72 часа к Telegram присоединилось 25 миллионов новых пользователей. Эти новые пользователи прибыли со всего мира - 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из MENA (Ближний Восток и Северная Африка)", - написал Дуров в своем блоге.

"Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно регистрировалось 1,5 миллиона новых пользователей. На протяжении всей нашей 7-летней истории защиты конфиденциальности пользователей у нас бывали всплески загрузок. Но на этот раз все по-другому", - указал он.

По его мнению, люди больше не хотят обменивать свою конфиденциальность на бесплатные услуги, не хотят быть "заложниками" технологических монополий, которые, думают, что "им все сойдет с рук, пока их приложения имеют критическую массу пользователей".

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