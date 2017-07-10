Число пользователей Bookmate превысило 15 тысяч

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Интерес к проекту Bookmate, представленному ООО Azercell Telekom для книголюбов, постепенно растет.

Как сообщает Report со ссылкой на Azercell, число активных абонентов, пользующихся уникальной услугой, представленной компанией, превысило 15 000. В то же время сформирована база более 3 000 пользователей, пользующихся бесплатным испытательным сроком.

Учитывая интерес к Bookmate, компания представила еще более усовершенствованную услугу своим абонентам. Теперь в библиотеке в распоряжение пользователей предоставлен еще более удобный и точный поиск книг. Кроме того, в библиотеке имеются краткие информации об авторах книг. Еще одно новшество связано непосредственно с читателем. Отныне каждый читатель может сравнивать число книг и страниц с результатами друзей. В мобильную библиотеку поступили новые произведения таких авторов, как Анар Гасымов, Гурбан Саид, Патрик Зюскинд, Габриэль Гарсиа Маркес, Кобо Абэ, Ошо, Джоджо Мойес, Джим Рон, Амели Нотомб, Генри Белль.

Для информации отметим, что Bookmate - мобильное приложение, созданное для чтения тысячи книг на электронных устройствах. Данная услуга создает наиболее удобный способ для поиска и чтения интересных произведений на телефоне, планшете или компьютере. Мобильная библиотека, представленная Azercell по скидочной цене, открывает доступ к более 800 000 наименований. Всего за 3,50 AZN в месяц пользователи получают доступ не только к зарубежной литературе, но и к большому списку произведений азербайджанских авторов, размещенных в мобильной библиотеке Bookmate.

Также стоит отметить, что при скачивании Bookmate из Apple Store или Google Play, абонент платит 11,80 AZN, а при использовании Azercell плата за пользование составляет всего 3,50 AZN, что означает около 70% экономии для абонентов Azercell. Кстати, каждый новый абонент, загрузивший приложение Bookmate, получает возможность его бесплатного использования в течение одной недели. Отметим, что, оплачивая ежемесячную абонентскую плату со своего баланса, пользователи могут очень удобно и безотлагательно воспользоваться электронной библиотекой, не производя каких-либо дополнительных оплат с банковской карточки. Одним из самых важных преимуществ услуги является то, что библиотека Bookmate не требует постоянной связи с интернетом. Так как загруженная книга доступна в любой момент, в любом месте, например, ее можно прочитать в метро или в самолете. Кроме того, не имеет значения, какое устройство находится под рукой, - смартфон, планшет или компьютер. Вы загружаете книгу не на устройство, а добавляете в свою личную библиотеку.

Следует отметить, что Bookmate работает на операционных системах Android и iOS. Помимо этого, абоненты также могут посетить сайт www.bookmate.com для чтения книг или их загрузки на свои мобильные устройства. Более подробную информацию об услуге и условиях подключения можно получить на странице www.azercell.com/bookmate.