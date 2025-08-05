Число кибератак на госучреждения Азербайджана в июле сократилось на 45%

В январе-июле этого года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана выявила 573 индикатора кибератак (IOC) на государственные учреждения.

В январе-июле этого года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана выявила 573 индикатора кибератак (IOC) на государственные учреждения.

Согласно подсчетам Report на основе на данных Госслужбы, это на 8 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, 206 киберугроз были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 367 - в рамках расследований инцидентов на основании поступивших от государственных учреждений обращений.

Только в июле было выявлено 69 кибератак, что на 45 % меньше, чем год назад.

За отчетный период по сети AzStateNet было заблокировано 314,88 млн вредоносных переходов, посредством установленной у конечных пользователей центральной антивирусной системы - 15 миллионов 846 тысяч 700 вредоносных электронных документов, защитной системой Sandbox - 62 тысячи 667 вредоносных электронных документов.