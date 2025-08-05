О нас

Число кибератак на госучреждения Азербайджана в июле сократилось на 45%

Число кибератак на госучреждения Азербайджана в июле сократилось на 45% В январе-июле этого года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана выявила 573 индикатора кибератак (IOC) на государственные учреждения.
ИКТ
5 августа 2025 г. 08:49
Число кибератак на госучреждения Азербайджана в июле сократилось на 45%

В январе-июле этого года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана выявила 573 индикатора кибератак (IOC) на государственные учреждения.

Согласно подсчетам Report на основе на данных Госслужбы, это на 8 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, 206 киберугроз были выявлены и заблокированы на основе внутренних расследований, а 367 - в рамках расследований инцидентов на основании поступивших от государственных учреждений обращений.

Только в июле было выявлено 69 кибератак, что на 45 % меньше, чем год назад.

За отчетный период по сети AzStateNet было заблокировано 314,88 млн вредоносных переходов, посредством установленной у конечных пользователей центральной антивирусной системы - 15 миллионов 846 тысяч 700 вредоносных электронных документов, защитной системой Sandbox - 62 тысячи 667 вредоносных электронных документов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Number of cyberattacks on Azerbaijani state institutions down by 45% in July
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumların sayı iyulda 45 % azalıb

Другие новости из категории

Доля ChatGPT на планшетах в Азербайджане достигла 100%
Доля ChatGPT на планшетах в Азербайджане достигла 100%
4 августа 2025 г. 17:51
Олег Пекось: Узбекистан видит потенциал для создания цифрового рынка с Азербайджаном
Олег Пекось: Узбекистан видит потенциал для создания цифрового рынка с Азербайджаном
4 августа 2025 г. 17:21
Доля Android на рынке мобильных устройств в Азербайджане снизилась почти на 8% в июле
Доля Android на рынке мобильных устройств в Азербайджане снизилась почти на 8% в июле
4 августа 2025 г. 17:11
Google потерял более 10% рыночной доли в Азербайджане
Google потерял более 10% рыночной доли в Азербайджане
4 августа 2025 г. 16:37
Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане снизилась на 12% за месяц
Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане снизилась на 12% за месяц
4 августа 2025 г. 15:42
Азербайджан обсудил сотрудничество в сфере телекоммуникаций с компанией из ОАЭ
Азербайджан обсудил сотрудничество в сфере телекоммуникаций с компанией из ОАЭ
4 августа 2025 г. 15:18
Азербайджан и Узбекистан обсуждают совместные проекты в IT сфере
Азербайджан и Узбекистан обсуждают совместные проекты в IT сфере
4 августа 2025 г. 14:44
YouTube за 2 месяца потерял 59% своей доли рынка в Азербайджане
YouTube за 2 месяца потерял 59% своей доли рынка в Азербайджане
4 августа 2025 г. 13:21
В Азербайджане утверждены правила ведения единого реестра государственных информационных ресурсов
В Азербайджане утверждены правила ведения единого реестра государственных информационных ресурсов
4 августа 2025 г. 12:33
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
4 августа 2025 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi