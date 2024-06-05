Число кибератак на госструктуры Азербайджана уменьшилось на 37%

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 366 индикаторов кибератак (IOC) на госструктуры в январе-мае этого года.

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 366 индикаторов кибератак (IOC) на госструктуры в январе-мае этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, это на 37% меньше показателя годичной давности.

В ведомстве отметили, что 196 киберугроз были выявлены и заблокированы по результатам внутреннего расследования, а 170 - при расследовании инцидентов, по которым поступили обращения из государственных учреждений.

За отчетный период в сети AzStateNet было заблокировано 386,415 млн вредоносных ссылок, через установленную у конечных пользователей центральную антивирусную систему - 1 млн 954 тыс. 900, через систему защиты Sandbox - 139 502 электронных документа с вредоносным содержимым.