Число активных пользователей Facebook во II квартале 2017 года превысило 2 млрд

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Выручка Facebook в II квартале 2017 года в годовом выражении выросла на 45% — до $9,32 млрд, что выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших в среднем выручку в $9,2 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает компания.

Чистая прибыль социальной сети выросла на 71% — до $3,9 млрд против $2,3 млрд годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,32 по сравнению с 78 центами в аналогичный период прошлого года.

Компания заявила, что дневная аудитория в июне достигла 1,32 млрд человек, что на 17% больше, чем год назад. Число людей, которые заходят в соцсеть хотя бы раз в месяц, выросло также на 17% — до 2,01 млрд.

Выручка компании от рекламы выросла во II квартале 2017 года на 47% в годовом выражении — до $9,16 млрд, выручка от мобильной рекламы составила приблизительно 87% от всей рекламной выручки.