Чилийские астрофозики посетили Главный центр наземного спутникового управления "Азеркосмос"

Делегация, состоящая из представителей Университета Бернардо О'Хиггинса Республики Чили и чилийских астрофизиков, посетила Главный центр наземного спутникового управления "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Делегация, состоящая из представителей Университета Бернардо О'Хиггинса Республики Чили и чилийских астрофизиков, посетила Главный центр наземного спутникового управления "Азеркосмос" при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство цифрового развития и транспорта.

Среди гостей - известный ученый в сфере исследований космоса, профессор Мерилендского университета США, действительный член Российской академии наук, академик Роальд Сагдеев.

На встрече в "Азеркосмос" была представлена информация о путях развития современной космической промышленности Азербайджана, направлениях деятельности космического агентства и планах на будущее, спутниковых проектах страны, телекоммуникациях и проектах, реализуемых с помощью спутников дистанционного наблюдения Земли.

Гостям также была предоставлена информация о подготовительной работе к 74-му Международному конгрессу астронавтики, который состоится в 2023 году в Баку. Чилийские структуры, действующие в космической сфере, были приглашены принять активное участие в Международном конгрессе астронавтики.