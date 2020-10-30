Chevron завершила III квартал с чистым убытком в 4,9 миллиарда долларов

В сегменте upstream компания сократила прибыль в 11,5 раза, в downstream - в 2,8 раза

Чистый убыток второй по величине американской нефтегазовой компании Chevron, приходящийся на головную организацию, по итогам девяти месяцев 2020 года составил 4,88 миллиарда долларов США против прибыли в 9,53 миллиарда долларов США годом ранее.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 2,63 доллара США против прибыли в 5,02 доллара США годом ранее. Общая выручка компании снизилась на 37% в годовом выражении и достигла 69,45 миллиарда долларов США.

Объем добычи Chevron за девять месяцев составил 3,018 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 1,1% ниже в годовом выражении. В сегменте upstream (разведка и добыча) компания продемонстрировала убыток в 2,934 миллиарда долларов США против прибыли в 9,31 миллиарда долларов США год назад, в downstream (переработка и сбыт) прибыль составила 385 миллионов долларов США (сокращение в 4,7 раза).

По итогам третьего квартала компания зафиксировала убыток в размере 207 миллионов долларов США против прибыли в 2,58 миллиарда долларов США годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 0,12 доллара США против прибыли в 1,36 доллара США год назад. Выручка Chevron снизилась в третьем квартале на 32,3% — до 24,451 миллиарда долларов США при прогнозе в 25,61 миллиарда долларов США. Компания отмечает, что результаты за квартал отражают влияние COVID-19, которое привело к снижению цен на сырьевые товары.

Объем добычи Chevron за квартал составил 2,834 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 6,5% ниже к прошлому году. В сегменте upstream компания сократила прибыль в 11,5 раза — до 235 миллионов долларов США, в downstream прибыль сократилась в 2,8 раза, до 292 миллионов долларов США.

Chevron является второй по величине нефтегазовой компанией США. Корпорация работает более чем в 180 странах.