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Чаты WhatsApp можно будет переносить с iOS на Android

Чаты WhatsApp можно будет переносить с iOS на Android Мессенджер WhatsApp на презентации новых устройств Samsung анонсировал, что Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 станут первыми смартфонами, в которых появится функция переноса чатов с iOS.
ИКТ
12 августа 2021 г. 19:01
Чаты WhatsApp можно будет переносить с iOS на Android

Мессенджер WhatsApp на презентации новых устройств Samsung анонсировал, что Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 станут первыми смартфонами, в которых появится функция переноса чатов с iOS.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

В ближайшие недели возможность появится и на других смартфонах Samsung Galaxy, а в будущем - на всех Android-устройствах.

На смартфоны Android можно будет перенести полную историю чатов, включая текстовые, фото- и видеосообщения. Для переноса необходим кабель Lightning-USB-C- беспроводным способом передать историю чатов не получится.

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