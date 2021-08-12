Чаты WhatsApp можно будет переносить с iOS на Android

Мессенджер WhatsApp на презентации новых устройств Samsung анонсировал, что Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 станут первыми смартфонами, в которых появится функция переноса чатов с iOS.

Мессенджер WhatsApp на презентации новых устройств Samsung анонсировал, что Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 станут первыми смартфонами, в которых появится функция переноса чатов с iOS.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

В ближайшие недели возможность появится и на других смартфонах Samsung Galaxy, а в будущем - на всех Android-устройствах.

На смартфоны Android можно будет перенести полную историю чатов, включая текстовые, фото- и видеосообщения. Для переноса необходим кабель Lightning-USB-C- беспроводным способом передать историю чатов не получится.